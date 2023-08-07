Военные в Нигере усиливают безопасность, опасаясь иностранного вмешательства

Захватившие власть в Нигерии военные в понедельник ввели дополнительные меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры, сообщает агентство ЭФЭ.

В частности, усиленное присутствие военных отмечается в столице страны Ниамее.

В столичном аэропорту военные еще в воскресенье ввели дополнительные меры безопасности и попросили гражданский персонал пока не выходить на работу. Система освещения взлетно-посадочных полос отключено.

В ночь на понедельник военное руководство Нигера сообщило, что закрывает воздушное пространство в связи с возможной интервенцией некоторых соседних стран.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.