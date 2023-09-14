Нефть растет, WTI поднялась выше $90 за баррель впервые с ноября

Цены на нефть обновили максимумы с ноября на торгах в четверг, стоимость WTI поднялась выше отметки в $90 за баррель.
Поддержку рынку оказывают опасения сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.
Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее накануне ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:10 составила $93,33 за баррель, что на $1,46 (1,59%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,38 (1,56%), до $89,9 за баррель.
Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $93,68 за баррель, WTI - до $90,26 за баррель.
С конца июня цены на нефть выросли более чем на 30%, и трейдеры отмечают, что технические индикаторы указывают на возможный откат рынка.
Ближайший уровень сопротивления для WTI находится на отметке $90,04 за баррель, отмечает старший вице-президент трейдингового подразделения BOK Financial Securities Деннис Кисслер.
Генпрокурор РФ предлагает Азербайджану присоединиться к совету по противодействию коррупции СНГ
ВС Армении 4-ый раз за день подвергли обстрелу азербайджанские позиции на условной границе – Минобороны Азербайджана
Более 70% граждан Азербайджана поддерживает проведение новой военной операции против армянских НВФ в Карабахе - опрос
ЮНЕСКО не стала вносить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой исчезновения
В NASA назначен руководитель по исследованию НЛО
Количество браков в Азербайджане за 7 месяцев сократилось на 18%, разводов - выросло на 42%
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
США ответят на решение РФ выслать двоих американских дипломатов - госдеп
Постпред США надеется, что Гутерриш договорится о возобновлении "зерновой сделки"
Генпрокурор РФ прибыл в Баку для участия в заседании Координационного совета прокуроров СНГ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
Благодаря Yelo Bank дети будут более безопасно добираться до школы
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС