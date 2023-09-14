Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в четверг заявила, что Вашингтон приветствует усилия генсека международной организации Антониу Гутерриша по восстановлению черноморской зерновой инициативы и надеется, что он добьется успеха.
"Мы ценим то, что генсек продолжает активно действовать, пытаясь найти способ вернуть Россию к черноморской зерновой инициативе", - сказала она на пресс-конференции в Нью-Йорке.
"И мы надеемся, что он преуспеет в этом в ходе встреч с разными партнерами на следующей неделе", - отметила американский постпред.
Накануне Гутерриш заявил, что готов сделать все возможное для возобновления черноморской зерновой инициативы, и намерен обсуждать этот вопрос с представителями стран, имеющих отношение к этой сделке, во время Генассамблеи.
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