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Наука и образование 14.09.2023 21:39

В NASA назначен руководитель по исследованию НЛО

В NASA назначен директор по исследованиям неопознанных летающих объектов (или, согласно новому термину, неопознанных аномальных феноменов - UAP), сообщил в четверг глава агентства Билл Нельсон.

Глава NASA объявил о назначении нового руководителя исследований, не раскрыв его личность, после того, как независимая группа экспертов рекомендовала агентству активизировать усилия по сбору информации о UAP и играть более важную роль в оказании помощи Пентагону в их обнаружении.

"UAP вызывает глобальное интерес ... в связи с их неизвестной природой", - сказал Нельсон.

"Если вы спросите меня, верю ли я, что существует жизнь во Вселенной, ... мой личный ответ: "Да", - добавил он.

"Мы вам расскажем все, чтобы мы ни обнаружили", - сказал Нельсон, пообещав прозрачность в исследованиях NASA.

При этом специальная группа экспертов NASA в своем отчете в июне указала, что не нашла никаких доказательств того, что UAP имеют внеземное происхождение. В докладе UAP названы "одной из величайших загадок планеты".

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Тэги: США, NASA, НЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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