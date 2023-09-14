Власти Азербайджана за 3 года вернут в Карабах и В.Зангезур более 30 тыс. семей

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что власти страны в течение ближайших трех лет планируют вернуть в Карабах и Восточный Зангезур более 30 тыс. семей.

«В соответствии с I Госпрограммой "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", в течение следующих трех лет (2024-2026гг – ИФ) на эти земли вернутся более 30 тыс. семей», - сказала Гафарова, выступая на демографическом форуме в Будапеште.

По ее словам, которые приводит пресс-служба парламента, в Карабахе и Восточном Зангезуре с нуля отстраиваются 8 городов, сотни сел, заново строительства дорожная и социальная инфраструктура.

Р.Ахмедов