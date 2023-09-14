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Карабах 14.09.2023 22:40

Власти Азербайджана за 3 года вернут в Карабах и В.Зангезур более 30 тыс. семей

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что власти страны в течение ближайших трех лет планируют вернуть в Карабах и Восточный Зангезур более 30 тыс. семей.

«В соответствии с I Госпрограммой "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", в течение следующих трех лет (2024-2026гг – ИФ) на эти земли вернутся более 30 тыс. семей», - сказала Гафарова, выступая на демографическом форуме в Будапеште.

По ее словам, которые приводит пресс-служба парламента, в Карабахе и Восточном Зангезуре с нуля отстраиваются 8 городов, сотни сел, заново строительства дорожная и социальная инфраструктура.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, НАСЕЛЕНИЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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