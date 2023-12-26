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Карабах 26.12.2023 20:57

В Карабах и В.Зангезур уже вернулись 4,5 тыс. человек - Госкомитет

В рамках первого этапа программы «Великое возвращение» в Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись 4,5 тыс. человек, заявил председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана Ровшан Рзаев.

По его словам, в ближайшее время программа «Великое возвращение» охватит жителей Шуши и Ходжалы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что до конца 2023 года в Карабах и Восточный Зангезур планируется возвращение до 5,5 тыс. человек.

По словам Алиева, в целом же в рамках первого этапа программы «Великое возвращение» к концу 2026 года в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать, минимум, 140 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАРАБАХ, НАСЕЛЕНИЕ, ВОЗРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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