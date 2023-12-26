В Карабах и В.Зангезур уже вернулись 4,5 тыс. человек - Госкомитет

В рамках первого этапа программы «Великое возвращение» в Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись 4,5 тыс. человек, заявил председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана Ровшан Рзаев.

По его словам, в ближайшее время программа «Великое возвращение» охватит жителей Шуши и Ходжалы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что до конца 2023 года в Карабах и Восточный Зангезур планируется возвращение до 5,5 тыс. человек.

По словам Алиева, в целом же в рамках первого этапа программы «Великое возвращение» к концу 2026 года в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать, минимум, 140 тыс. человек.

Б.Рустамбеков