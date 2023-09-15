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Цена на нефть

14.09 $/bbl +/- WTI 90.16 +1.64 Brent 93.70 +1.82

ТЭК 15.09.2023 15:54

Цены на нефть завершают неделю ростом

Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 составляет $94,09 за баррель, что на $0,39 (0,42%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,48 (0,53%), до $90,64 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $94,63 за баррель, WTI - до $91,15 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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