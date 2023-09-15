Цены на нефть завершают неделю ростом

Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 составляет $94,09 за баррель, что на $0,39 (0,42%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,48 (0,53%), до $90,64 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $94,63 за баррель, WTI - до $91,15 за баррель.