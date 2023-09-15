Экспорт нефти из Азербайджана в январе-августе увеличился на 3%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-августе 2023 года составил 18 млн 506 тыс. 42,46 тонн (номенклатурный код 2709), что на 2,9% выше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $11 млрд 234 млн 779,76 тыс. (спад на 18,1%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-августе 2023 года составила 46,13% (52,29% в январе-августе 2022 года - ИФ).

В январе-августе 2023 года покупателями азербайджанской нефти являлись 20 стран. Число покупателей в августе пополнил Тунис.

Согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 40,8% всего экспорта "черного золота".

Объемы поставок нефти из Азербайджана в Израиль, Индию, Испанию и Турцию с начала 2023 года превысили 1 млн т нефти.

Структура экспорта нефти в январе-июле 2023 года по странам-покупателям:

Страны Объемы в тоннах: Выручка в тыс., $ Италия 7 554 094.95 4 696 999.48 Израиль 1 820 121.26 1 088 305.22 Испания 1 114 184.47 700 578.65 Индия 1 122 457.35 666 499.46 Турция 1 078 987.37 611 423.39 Чехия 916 806.74 530 181.20 Германия 662 321.55 406 757.88 Греция 656 521.80 403 274.26 Ирландия 630 056.20 366 641.18 Хорватия 621 962.87 355 454.19 Великобритания 549 837.69 332 969.26 Румыния 442 186.97 266 907.94 Вьетнам 305 996.50 179 968.97 Австрия 266 568.71 152 155.74 Португалия 230 528.23 147 734.57 Франция 199 006.72 118 639.77 Индонезия 134 153.29 88 665.69 Сингапур 138 338.45 87 786.40 Таиланд 48 688.02 26 098.53 Тунис 13 223.33 7 737.98 ВСЕГО 18 506 042.46 11 234 779.76

Н.Аббасова