США ввели санкции против нескольких иранских СМИ и 25 физлиц

Власти США добавили в санкционные списки три иранских СМИ, сообщили в пятницу в американском Минфине.

Речь идет об информационных агентствах "Фарс", "Тасним" и телеканале "Пресс-ТВ".

Санкции введены также против компании Yaftar, которая, как отмечается в пресс-релизе, "связана с систематической цензурой и блокировкой доступа в интернет".

Кроме того, в SDN List добавлены 25 физических лиц, часть из которых - представители правоохранительных органов и бойцы Корпуса Стражей Исламского революции (КСИР).

Президент США Джо Байден в пятницу сообщил, что санкции введены против "самых вопиющих нарушителей прав человека".

В своем заявлении, опубликованном Белым домом, глава Белого дома отметил, что такие меры приняты в годовщину смерти девушки Махсы Амини, погибшей в прошлом году после задержания.

В сентябре прошлого года полиция нравов в Иране задержала 22-летнюю Амини из-за нарушения правил ношения хиджаба. Спустя несколько часов после того, как ее доставили в отделение, она скончалась. Этот трагический случай вызвал массовое протестное движение в стране.