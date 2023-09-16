Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт нефтепродуктов на 64%, выручку - на 53%

Декларированный экспорт нефтепродуктов (номенклатурный код 2710) из Азербайджана в январе-августе 2023 года составил 678 тыс. 402,9 тонн, что на 64,3% выше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В январе-августе 2023 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил на сумму $403 млн 952,46 тыс. (рост на 52,9%).

На экспорт нефтепродуктов в отчетный период пришлось 1,66% всего экспорта из Азербайджана (в январе-августе 2022 года - 1,01%).

Как сообщалось, в 2022 году декларированный экспорт нефтепродуктов составил 770 тыс. 815,85 тонн (спад на 42,6%) на сумму $527 млн 355,16 тыс. (спад на 18,8%).

Н.Аббасова