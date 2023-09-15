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Регион 15.09.2023 22:15

США готовят дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ

- Власти США намерены в скором времени ввести новые санкции против Ирана за предполагаемое сотрудничество с РФ в военной сфере, заявил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы планируем в ближайшие дни расширить санкционные списки как раз по этому вопросу", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Салливан заверил, что переговоры, которые США ведут с Ираном по освобождению американских граждан, не помешают Вашингтону "продолжать вводить санкции в ответ на действия Ирана".

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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