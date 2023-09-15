США готовят дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с РФ

- Власти США намерены в скором времени ввести новые санкции против Ирана за предполагаемое сотрудничество с РФ в военной сфере, заявил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы планируем в ближайшие дни расширить санкционные списки как раз по этому вопросу", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Салливан заверил, что переговоры, которые США ведут с Ираном по освобождению американских граждан, не помешают Вашингтону "продолжать вводить санкции в ответ на действия Ирана".