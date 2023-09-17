Пашинян заявил, что предложение Эрдогана о четырехсторонней встрече по Карабаху не единственное

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсуждаются различные варианты встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Есть самые разные предложения и идеи. Я не хочу отделять одну из них. Вопрос в том, что это не единственная идея, чтобы я комментировал. Надо смотреть в целом", - сказал Пашинян журналистам, комментируя предложение президента Турции о проведении четырехсторонней встречи.

В минувшую субботу президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с предложением организовать четырехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Карабаха при участии Турции, России, Армении и Азербайджана. "Мы предлагаем провести четырехстороннюю встречу при участии президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, меня и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал Эрдоган в субботу турецким журналистам.