Цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.
Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $94,47 за баррель, что на $0,54 (0,57%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,3%) до $93,93 за баррель.
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