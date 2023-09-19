GDU направит еще 2,1 млн манат на капремонт корпуса №5

Гянджинский государственный университет (GDU) вновь привлек Строительно-ремонтное управление №19 для капитального ремонта учебного корпуса №5.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с управлением заключен соответствующий контракт на сумму 2 млн 124,481 тыс. манатов.
Срок завершения работ – до 30 декабря 2023 года.
Как сообщалось ранее, Гянджинский госуниверситет в декабре 2022 года выделял 2 млн 48,708 тыс. манатов для капитального ремонта учебного корпуса №5. Подрядчиком работ также являлось Строительно-ремонтное управление №19
Х.Насирзаде
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