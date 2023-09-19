Глава Chevron ждет возврата нефти к $100 за баррель

Цены на нефть, скорее всего, достигнут уровня в $100 за баррель впервые более чем за год, полагает главный исполнительный директор Chevron Corp. Майк Вирт.

"Предложение сокращается, запасы истощаются. Такие вещи происходят постепенно, и мы видим, как этот тренд усиливается", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

При этом Вирт признал, что нефть по $100 за баррель может оказать давление на экономику США и других стран.

"Но знаете, цены на нефть были относительно высокими большую часть этого года, и, конечно, весь прошлый год. Рецессия, о которой все говорили, так и не пришла. Так что я думаю, что базовые локомотивы роста экономики в США и в остальном мире находятся в хорошем состоянии", - добавил он.

Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 11:42 выросли в цене на $0,39 (0,41%), до $94,82 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,9 (0,98%) - до $92,38 за баррель.