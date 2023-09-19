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Регион 19.09.2023 22:33

Группа освобожденных Ираном американцев прибыла в США

Самолет с американскими гражданами, освобожденными из иранских тюрем ранее на этой неделе, приземлился в Вашингтоне, сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника, личность которого не раскрывается.

"Рано утром во вторник самолет, перевозивший американцев, приземлился в США", - говорится в сообщении.

CNN отмечает, что американцы находятся в районе американской столицы.

В США самолет вылетел из Катара, куда в минувший понедельник прибыл из Ирана.

Граждане США были освобождены в Иране в рамках договоренности об обмене: пятерых американцев, которые находились в заключении в Иране, обменяли на пятерых иранских заключенных, находившихся в заключении в США. При этом трое из них приняли после обмена решение не возвращаться в Иран.

Ранее в МИД Ирана заявили о выполнении основополагающего пункта требований для обмена - $6 млрд иранских активов, ранее замороженных в Южной Корее, отправлены в Катар, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

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Тэги: США, ИРАН, АМЕРИКАНЦЫ, ПРИБЫТИЕ


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