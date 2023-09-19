Нефть остается в плюсе

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем во вторник на заявлениях главы американской Chevron Corp.
Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:38 составляет $94,83 за баррель, что на 40 центов (0,42%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 90 центов (0,98%) и составили $92,38 за баррель.
Цены на нефть, скорее всего, достигнут уровня в $100 за баррель впервые более чем за год, заявил главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт. "Предложение сокращается, запасы истощаются. Такие вещи происходят постепенно, и мы видим, как этот тренд усиливается", - сказал он в интервью Bloomberg TV.
Между тем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман отметил, что решение страны о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 года не было попыткой поднять цены. "Дело не в повышении цен, дело в принятии решений, которые являются верными, исходя из имеющихся данных", - сказал он на Всемирном нефтяном конгрессе в Калгари (Канада).
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