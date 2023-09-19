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Регион 19.09.2023 17:22

Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством республики

Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА), сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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