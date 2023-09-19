Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством республики

Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА), сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами".