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Регион 19.09.2023 20:12

США ввели санкции против трех компаний из РФ за связь с иранской авиационной промышленностью

Минфин США во вторник внес в санкционные списки три российские компании, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к разработке военной авиации в Иране.

В документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отмечается, что под санкции попали ООО ЦТО "Дельта-Аэро", ОАО "Научно-производственное предприятие "Аэросила" и АО "ОДК-СТАР", которые, по мнению Вашингтона, помогали Иранской самолетостроительной промышленной компании (HESA), находящейся под американскими санкциями.

Помимо этого, США ввели санкции еще в отношении семи физических и одного юридического лица, базирующихся в Иране, Китае и Турции, которые "связаны с иранской разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военной авиации". В США считают, что попавшие под санкции люди и структуры "облегчали поставки и финансовые операции для HESA, а также для поддерживали производство, закупки и техническое обслуживание БПЛА и военных самолетов".

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Тэги: США, РОССИЯ, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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