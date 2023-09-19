США ввели санкции против трех компаний из РФ за связь с иранской авиационной промышленностью

Минфин США во вторник внес в санкционные списки три российские компании, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к разработке военной авиации в Иране.

В документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отмечается, что под санкции попали ООО ЦТО "Дельта-Аэро", ОАО "Научно-производственное предприятие "Аэросила" и АО "ОДК-СТАР", которые, по мнению Вашингтона, помогали Иранской самолетостроительной промышленной компании (HESA), находящейся под американскими санкциями.

Помимо этого, США ввели санкции еще в отношении семи физических и одного юридического лица, базирующихся в Иране, Китае и Турции, которые "связаны с иранской разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военной авиации". В США считают, что попавшие под санкции люди и структуры "облегчали поставки и финансовые операции для HESA, а также для поддерживали производство, закупки и техническое обслуживание БПЛА и военных самолетов".