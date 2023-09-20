Азербайджан проводит военную операция де-юре на своей территории - Песков

В Кремле назвали беспочвенными обвинения из Еревана в адрес Москвы о том, что она не выполняет свои обязательства по Карабаху, отмечают, что после признания Арменией Баку де-юре проводит операцию на своей территории.
"Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в ситуации с Карабахом в Кремле исходят, во-первых, из трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном от 2021-2022 года.
"Второй архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории", - продолжил он.
"Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более, после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана", - продолжил представитель Кремля.
По его словам, "де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории".
При этом Песков заявил, что Москва продолжает свои контакты с Арменией, которая остается важным союзником и партнером России. Кроме того, РФ продолжает контакты и с Азербайджаном, который также является ее важным партнером.
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