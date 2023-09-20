Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8155 RUR   0.0176 GBR   2.1062 TRY   0.0629

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 91.20 -0.28 Brent 94.34 -0.09

Регион 20.09.2023 13:20

Азербайджан проводит военную операция де-юре на своей территории - Песков

В Кремле назвали беспочвенными обвинения из Еревана в адрес Москвы о том, что она не выполняет свои обязательства по Карабаху, отмечают, что после признания Арменией Баку де-юре проводит операцию на своей территории.

"Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в ситуации с Карабахом в Кремле исходят, во-первых, из трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном от 2021-2022 года.

"Второй архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории", - продолжил он.

"Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более, после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории".

При этом Песков заявил, что Москва продолжает свои контакты с Арменией, которая остается важным союзником и партнером России. Кроме того, РФ продолжает контакты и с Азербайджаном, который также является ее важным партнером.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМЕНИЯ


Похожие новости


В Кремле выразили озабоченность боестолкновениями в Карабахе В Кремле не располагают информацией о здоровье Кадырова - Песков Россия призывает Ереван и Баку к сдержанности - Песков У Путина сейчас нет потребности во встрече с западными коллегами по G20 - Песков Песков о возможности выхода Армении из ОДКБ: мы видели много рассуждений, но официальных сигналов не получали Россия продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков Намерение Армении провести военные учения с США вызывает настороженность - Кремль Песков: Россия является составной частью Южного Кавказа и из Армении уйти не может Присутствие Путина на похоронах Пригожина не предусматривается - Кремль Песков о перспективах встречи Путина и Эрдогана: есть понимание, что эта встреча состоится скоро, она уже готовится

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az