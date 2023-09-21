Азербайджан и Армения существенно продвинулись в подготовке мирного договора - Кремль

В Кремле фиксируют существенное продвижение в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией, выйти на финализированное решение возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки (подписания мирного договора). Но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен, он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха, можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он отметил, что "осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором".

"Но все предпосылки для этого имеются. При наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую", - сказал Песков.