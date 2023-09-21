Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8079 RUR   0.0176 GBR   2.0942 TRY   0.0629

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 89.66 -0.82 Brent 93.53 -0.81

Регион 21.09.2023 16:54

Азербайджан и Армения существенно продвинулись в подготовке мирного договора - Кремль

В Кремле фиксируют существенное продвижение в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией, выйти на финализированное решение возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки (подписания мирного договора). Но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен, он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха, можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он отметил, что "осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором".

"Но все предпосылки для этого имеются. При наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


Похожие новости


Песков: видели информацию о задержании причастных к обстрелу миротворцев, деталей не знаем Песков: Карабах - это внутреннее дело Азербайджана Азербайджан проводит военную операция де-юре на своей территории - Песков В Кремле выразили озабоченность боестолкновениями в Карабахе В Кремле не располагают информацией о здоровье Кадырова - Песков Россия призывает Ереван и Баку к сдержанности - Песков У Путина сейчас нет потребности во встрече с западными коллегами по G20 - Песков Песков о возможности выхода Армении из ОДКБ: мы видели много рассуждений, но официальных сигналов не получали Россия продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков Намерение Армении провести военные учения с США вызывает настороженность - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az