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ТЭК 21.09.2023 20:16

На заводе по производству ядерного оружия США возникли проблемы с энергоснабжением

На заводе по производству ядерного оружия Pantex в американском штате Техас в результате неполадок в сетях возникли перебои в энергоснабжении, сообщило его руководство.

Без электричества остались несколько зданий предприятия.

В настоящее время предпринимаются меры для восстановления энергоснабжения. "Проблемы установлены, проводятся работы по их устранению", - говорится в сообщении.

В связи с неполадками отменены рабочие смены сотрудников предприятия, не имеющих критически важного значения для выполнения производственных задач.

Завод является одним из ключевых предприятий США по пополнению ядерного арсенала США и Великобритании и утилизации ядерного оружия.

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Тэги: США, АТОМ, ЗАВОД, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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