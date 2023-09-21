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Дальнее зарубежье 21.09.2023 21:13

ЕК не приемлет односторонних решений стран ЕС в отношении украинского сельхозэкспорта - представитель

В области общей торговой политики у государств-членов ЕС нет полномочий, и принимаемые ими односторонние решения по Украине чреваты юридической процедурой со стороны Еврокомиссии (ЕК), заявила официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

"Торговая политика входит в компетенцию союзного уровня, и государства-члены не могут принимать односторонних мер. Мы работаем со сторонами (спора об украинском агроэкспорте - ИФ), чтобы найти решение", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что в результате такой работы Украина представила на координационной платформе свой проект плана урегулирования спорных вопросов экспорта сельхозпродукции, предусматривающий систему контроля и проверок, которая должна быть быстро введена в действие.

"Комиссия оставляет за собой право запустить процедуры о нарушении законодательства ЕС против стран, которые вводят односторонние запреты. Но наш сценарий на данный момент - работать в конструктивной манере, искать решения, исключающие потребность принятия мер на национальных уровнях", - продолжила представитель ЕК.

Отвечая на вопрос, будет ли Еврокомиссия участвовать в защите стран ЕС, против которых Украина выдвигает жалобы во Всемирную торговую организацию, Феррер подтвердила, что это обязанность ЕК.

"Так как торговая политика - это уровень Европейского союза, Европейская комиссия должна представлять в ВТО три страны (Венгрию, Польшу, Словакию - ИФ). Соответствующие контакты с этими странами уже установлены, и этот процесс должен продолжаться на уровне ЕС", - сообщила пресс-секретарь.

Ее попросили объяснить, как может перспектива юридических процедур ЕК против этих стран за односторонние действия сочетаться с защитой их в ВТО.

Она ответила, что, во-первых, эти процедуры еще не предпринимаются, они потенциально возможны, но ЕК ищет мировое решение. Во-вторых, в ВТО пока начинается самая первичная стадия - этап консультаций между Украиной и Еврокомиссией, в процессе которых кризис может быть разрешен, не доводя дело до разбирательства.

По ее мнению, расчет на возможность конструктивного позитивного решения подтверждается сообщениями о том, что в отношении Словакии Украина отзывает свою жалобу. И, хотя эта ситуация еще требует изучения, она свидетельствует о потенциале переговорных инструментов, считает представитель ЕК.

Венгрия, Польша и Словакия ввели односторонние запреты после снятия 15 сентября ограничений на украинский сельхозэкспорт для пяти соседних стран. Украина подала жалобы в ВТО, в которых обвинила три страны в дискриминационном отношении к ее агропродукции.

В четверг ряд СМИ сообщили, что Украина и Словакия нашли решение, как урегулировать двусторонние противоречия на рынке сельхозпродукции.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, АПК, ЗАЯВЛЕНИЕ


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