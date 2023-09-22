Пентагон продолжит поддержку Украины, несмотря на возможный «шатдаун»

Угроза закрытия правительства не окажет влияние на поддержку Украины Пентагоном, сообщает Politico со ссылкой на представителя министерства обороны США Криса Шервуда.
По его словам, Пентагон исключит операции, связанные с Украиной, от потенциального прекращения, если законодатели не смогут договориться о сделке по финансированию правительства к концу месяца и правительство закроется.
Это означает, что такая деятельность американских военных, как обучение украинских солдат, а также поставки оружия Киеву, продолжится, несмотря на любое потенциальное прекращение работы правительства.
Как отмечает издание, как правило, когда правительство закрывается, все военные действия прекращаются. Исключения делаются только для критически важных для национальной безопасности.
Шервуд уточнил, что по закону глава Пентагона может делать исключения из деятельности, приостановленной в связи с закрытием правительства.
Он добавил, что "решение сделать исключение для операций, связанных с Украиной, было принято только что".
Крайний срок, когда Конгресс должен одобрить меры по финансированию правительства на 2024 финансовый год, - 30 сентября. Если до этого меры не будут приняты, то правительству США грозит "шатдаун" - приостановка работы федеральных органов власти в октябре.
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