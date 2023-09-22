Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом выросли на 18,8% в юанях в январе-августе

Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-августе увеличился на 18,8% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 585,61 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны.
В долларовом выражении данный показатель вырос на 11,5% и достиг $83,73 млрд.
Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", повысился на 14,9% - до $20,07 млрд, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".
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