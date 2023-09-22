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Финансы 22.09.2023 22:47

Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом выросли на 18,8% в юанях в январе-августе

Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-августе увеличился на 18,8% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 585,61 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны.

В долларовом выражении данный показатель вырос на 11,5% и достиг $83,73 млрд.

Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", повысился на 14,9% - до $20,07 млрд, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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