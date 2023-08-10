Байден пописал указ, ограничивающий инвестиции США в Китай

Американский президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий инвестиции Соединенных Штатов в определенные технологии и продукты в странах, "вызывающих озабоченность", мотивируя решение интересами национальной безопасности, сообщил Белый дом.
Отмечается, что ограничения на инвестиции касаются сфер, "связанных с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности": полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.
"Указ будет направлена на то, чтобы помешать зарубежным странам, вызывающим озабоченность, использовать инвестиции США в этот узкий набор технологий, которые имеют решающее значение для поддержки развития их военных, разведывательных, надзорных и кибернетических возможностей, которые ставят под угрозу национальную безопасность США", - подчеркнули в администрации Байдена.
В приложении к указу "КНР, включая Специальный административный район Гонконг и Специальный административный район Макао, названа страной, вызывающей озабоченность", говорится в сообщении.
Агентство Associated Press (АР), комментируя указ отметило, что "официальные лица, ознакомившиеся с приказом, заявили, что Китай использовал инвестиции США для поддержки разработки вооружений и модернизации своих вооруженных сил".
По его мнению, новые ограничения были введены "не для того, чтобы подорвать экономику Китая", они дополнят введенные в прошлом году меры по контролю над экспортом в Китай передовых компьютерных чипов, что вызвало резкую негативную реакция Пекина.
Агентство приводит слова бывшего чиновника казначейства Филипа Людвигсона: "При том, что указ первоначально ограничен полупроводниками и микроэлектроникой, квантовыми информационными технологиями и искусственным интеллектом, он явно предусматривает будущее расширение на другие секторы".
АР напоминает, что, по данным Государственного валютного управления КНР, во втором квартале этого года прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 89%, до $4,9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Армения намеренно обостряет ситуацию на Южном Кавказе - Байрамов
Помощник Алиева критикует автора статьи в Forbes
Джаббаров обсудил с новым менеджером ВБ по Азербайджану перспективы сотрудничества
Манат подешевел к евро и к лире, стабилен к рублю
Эстонская Enefit Green заложила фундамент парка ветровой и солнечной энергии за 350 млн евро
В Азербайджане произошло землетрясение
ESPN заключил сделку с букмекером Penn Entertainment на сумму $1,5 млрд
Долги американцев по кредитным картам достигли рекордных $1,03 трлн
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B2» со «стабильным» прогнозом
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС