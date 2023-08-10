Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8666 RUR   0.0176 GBR   2.1612 TRY   0.0629

Цена на нефть

09.08 $/bbl +/- WTI 84.40 +1.48 Brent 87.55 +1.38

Дальнее зарубежье 10.08.2023 08:52

Байден пописал указ, ограничивающий инвестиции США в Китай

Американский президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий инвестиции Соединенных Штатов в определенные технологии и продукты в странах, "вызывающих озабоченность", мотивируя решение интересами национальной безопасности, сообщил Белый дом.

Отмечается, что ограничения на инвестиции касаются сфер, "связанных с секретными технологиями, критически важными для национальной безопасности": полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

"Указ будет направлена на то, чтобы помешать зарубежным странам, вызывающим озабоченность, использовать инвестиции США в этот узкий набор технологий, которые имеют решающее значение для поддержки развития их военных, разведывательных, надзорных и кибернетических возможностей, которые ставят под угрозу национальную безопасность США", - подчеркнули в администрации Байдена.

В приложении к указу "КНР, включая Специальный административный район Гонконг и Специальный административный район Макао, названа страной, вызывающей озабоченность", говорится в сообщении.

Агентство Associated Press (АР), комментируя указ отметило, что "официальные лица, ознакомившиеся с приказом, заявили, что Китай использовал инвестиции США для поддержки разработки вооружений и модернизации своих вооруженных сил".

По его мнению, новые ограничения были введены "не для того, чтобы подорвать экономику Китая", они дополнят введенные в прошлом году меры по контролю над экспортом в Китай передовых компьютерных чипов, что вызвало резкую негативную реакция Пекина.

Агентство приводит слова бывшего чиновника казначейства Филипа Людвигсона: "При том, что указ первоначально ограничен полупроводниками и микроэлектроникой, квантовыми информационными технологиями и искусственным интеллектом, он явно предусматривает будущее расширение на другие секторы".

АР напоминает, что, по данным Государственного валютного управления КНР, во втором квартале этого года прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 89%, до $4,9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ИНВЕСТИЦИИ, УКАЗ


Похожие новости


США не считают российско-китайское морское патрулирование в акватории Тихого океана представляющим угрозу - Пентагон Нуланд и Салливан в Джидде провели краткие переговоры со спецпредставителем Китая Блинкен назвал решение об отставке Цинь Гана суверенным делом Китая США стремятся к стабильности в отношениях с Китаем - Госсекретарь Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Си Цзиньпин поблагодарил Киссинджера за вклад в развитие отношений США и Китая США не способны сдержать или трансформировать КНР Советник Байдена требует усилить давление на Китай по проблеме изменения климата Блинкен встретится с Ван И на полях саммита АСЕАН 13 июля Американские СМИ утверждают, что китайские хакеры атаковали электронную почту сотрудников госдепа и Минторговли

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az