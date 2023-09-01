Азербайджан и Китай подписали соглашение об укреплении инвестиционного сотрудничества

Азербайджан и Китай подписали рамочное соглашение «О производственных мощностях и укреплении инвестиционного сотрудничества».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики, документ подписан по итогам встречи в Китае делегации во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым с председателем Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжэнем Шаньцзе.

Соглашение предусматривает сотрудничество в различных сферах экономики, в том числе в области наукоемкой промышленности и инноваций, а также применения технологий Четвертой промышленной революции.

«На встрече была предоставлена информация о мерах по обеспечению устойчивого развития Азербайджана, подчеркнута особая значимость применения зеленых и умных концепций в рамках «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030», а также работах по реинтеграции, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях», - отметили в Минэкономики.

Стороны также обсудили работы, реализуемые на основе соглашений, достигнутых в рамках 22-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Б.Рустамбеков