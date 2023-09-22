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Дальнее зарубежье 22.09.2023 17:03

ЕК выплатила Украине очередные 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи в 18 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу о выплате Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи, предусматривающей 18 млрд евро.

"С учетом сегодняшней выплаты Украина в этом году получила 13,5 млрд евро в рамках пакета "Макрофинансовая помощь плюс". Эта поддержка поможет Украине продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также поддерживать работу основных государственных служб, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе отмечается, что с помощью этого европейского инструмента Украина покрывает свои неотложные потребности в финансировании, пользуясь "стабильной, предсказуемой и значительной финансовой поддержкой в 2023 году". Это финансирование, объясняют в Брюсселе, также позволит восстанавливать критически важные инфраструктуры: энергетические объекты, водные системы, транспортные сети, дороги и мосты.

Еврокомиссия сообщает, что нынешняя выплата очередного транша макрофинансовой помощи Евросоюза Украине произошла после того, как 25 июля ЕК констатировала, что Киев "продолжает добиваться удовлетворительного прогресса в реализации согласованных политических условий и соблюдает требования к отчетности, которые направлены на обеспечение прозрачного и эффективного использования средств".

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ТРАНШ


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