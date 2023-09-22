Турпоток в Азербайджан за 8 месяцев вырос почти на треть

Число иностранных граждан (из 183 стран), посетивших Азербайджан в январе-августе 2023 года, составило 1 млн 343,7 тыс. человек, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным ведомства, 31,7% посетителей прибыли из России, 17,7% - Турции, 7,5% - Ирана, 4,9% - Индии, 4,7% - Грузии, 4,4% - Саудовской Аравии, 2,6% - Казахстана, 2,4% - Пакистана, 2,1% - ОАЭ, 1,8% - Узбекистана, 1,6% - Израиля, по 1,5% - Кувейта и Украины, 1,4% - Беларуси, 1,2% - Туркменистана, 1,1% - Великобритании, 11,9% - из других стран.

Из общего числа посетивших страну 69,9% - мужчины, 30,1% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,6 раза - до 549,4 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) – на 37,8% - до 67,6 тыс. человек, из стран Персидского залива - снизился на 10,2% - до 228,4 тыс. человек.

71,9% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом, 26,7% - железнодорожным и автомобильным, 1,4% - морским транспортом.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-августе текущего года увеличилось на 23% - до 1 млн 209 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию – на 33,6%, в Турцию - на 13,7%, в Иран уменьшилось на 20%.

В целом, 44,3% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 21,3% - Россию, 9,1% - Грузию, 7,4% - Иран и 17,9% - в другие страны. 65,1% уехавших составили мужчины и 34,9% - женщины.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза - до 1 млн 489,5 тыс. человек.

Х.Насирзаде