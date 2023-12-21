Турпоток в Азербайджан за 11 мес. вырос на 30%

Азербайджан в январе-ноябре 2023 года посетили 1 млн 893 тыс. иностранных граждан (из 186 стран), что на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным ведомства, 30,5% посетителей прибыли из России, 18,1% - Турции, 7,9% - Ирана, 5,3% - Индии, 4,9% - Грузии, 4% - Саудовской Аравии, 2,8% - Казахстана, 2,6% - Пакистана, 1,9% - Узбекистана, 1,8% - ОАЭ, по 1,5% - Израиля и Украины, 1,4% - Кувейта, 1,3% - Беларуси, по 1,2% - Туркменистана и Китая, 1,1% - Великобритании, 11% - из других стран.

Из общего числа посетивших страну 70,1% - мужчины, 29,9% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 47,1% - до 758,3 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) – на 40,7% - до 97,4 тыс. человек, из стран Персидского залива - снизился на 5,4% - до 312,8 тыс. человек.

71,7% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом, 27% - железнодорожным и автомобильным, 1,3% - морским транспортом.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-ноябре текущего года увеличилось на 25,5% - до 1 млн 709,4 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию – на 32,8 %, в Турцию - на 21,9%, в Иран уменьшилось на 25,8%.

В целом, 44% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 21,3% - Россию, 9% - Грузию, 7,6% - Иран и 18,1% - в другие страны. 65,1% уехавших составили мужчины и 34,9% - женщины.

67,8% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе-ноябре 2023 года, воспользовались воздушным транспортом, 29,8% - железнодорожным и автомобильным, 2,4% - морским.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза - до 1 млн 489,5 тыс. человек.

Х.Насирзаде