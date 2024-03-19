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Туризм 19.03.2024 15:50

Турпоток в Азербайджан в январе-феврале вырос почти в 1,5 раза

Число иностранных граждан из 167 стран, посетивших Азербайджан в январе-феврале 2024 года, составило 341 тыс. человек, что на 46,7% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным ведомства, 26,8% туристов прибыли из Российской Федерации, 19,9% - из Турции, 9,8% - Ирана, 6,9% - Индии, 4,8% - Грузии, 3,4% - Саудовской Аравии, по 2,7% - ОАЭ, Казахстана и Пакистана, 2,1% - Кувейта, 1,8% - Узбекистана, 1,5% - Туркменистана, по 1,3% - Омана и Украины, 1,1% - Беларуси, 11,2% - из других стран.

Из общего числа посетивших страну туристов 73,9% - мужчины, 26,1% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с январем-февралем 2023 годом увеличился в 1,7 раза - до 68,9 тыс. человек, из стран-членов ЕС - в 1,6 раза - до 11,1 тыс. человек, из стран СНГ - на 31,4% - до 122,8 тыс. человек.

67,6% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом, 31% - железнодорожным и автомобильным, 1,4% - морским.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-феврале увеличилось на 36% - до 296,5 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран увеличилось на 38,5%, в Грузию - на 32,2%, в РФ - на 30,6%, в Турцию - на 30,1%.

При этом, 37,9% граждан Азербайджана посетили Турцию, 21,9% - Россию, 9,7% - Грузию, 8,5% - Иран и 22% - другие страны.

68,2% выездного турпотока составили мужчины, женщины - 31,8% женщины.

67,7% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в январе - феврале 2024 года, воспользовались воздушным транспортом, 30% - железнодорожным и автомобильным, 2,3% - морским транспортом.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 187 стран, посетивших Азербайджан в 2023 году, составило 2 млн 85,8 тыс. человек, что на 30,2% выше показателя 2022 года.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2023 году увеличилось на 25,5% - до 1 млн 868,7 тыс. человек.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРПОТОК, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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