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Туризм 23.08.2023 14:09

Турпоток в Азербайджан в январе-июле вырос в 37%

Число иностранных граждан (из 183 стран), посетивших Азербайджан в январе-июле 2023 года, составило 1 млн 143,6 тыс. человек, что на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным ведомства, 32,8% посетителей прибыли из России, 18,2% - Турции, 7,4% - Ирана, 4,9% - Индии, 4,7% - Грузии, 3,9% - Саудовской Аравии, 2,4% - Казахстана, 2,3% - Пакистана, 2,1% - ОАЭ, 1,8% - Узбекистана, 1,5% - Израиля, 1,5% - Украины, 1,4% - Беларуси, 1,3% - Кувейта, по 1,2% - Великобритании и Туркменистана, 11,4% - из других стран.

Из общего числа посетивших страну 70,5% - мужчины, 29,5% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,7 раза - до 477,1 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) – на 36,5% - до 57,2 тыс. человек, из стран Персидского залива - снизился на 8,6% - до 185,4 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-июле текущего года увеличилось на 19,8% - до 993,5 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,6 раза, в Грузию – на 32,5%, в Турцию на 6,4%, в Иран уменьшилось на 24,7%.

В целом, 42,5% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 22,7% - Россию, 9,2% - Грузию, 779% - Иран и 17,9% - в другие страны. 66,5% уехавших составили мужчины и 33,5% - женщины.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза - до 1 млн 489,5 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРПОТОК, ДИНАМИКА


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