Пашинян упрекнул союзников Армении в стремлении доказать ее слабость

Союзники Армении преследуют цель показать уязвимость республики и невозможность иметь независимое государство, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников. Но анализ ситуации показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы долгое время надеялись, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность для народа Армении иметь независимое государство", - сказал Пашинян в видеообращении.
"Системы внешней безопасности, в которых вовлечена Армения, неэффективны для защиты безопасности и государственных интересов Армении", - заявил премьер.
"Проявления этой политики мы видели на протяжении последних десятилетий. Мы не согласны с заявлениями и формулировками, ставящими под сомнение независимость Армении. Наши некоторые партнеры, чтобы показать нашу уязвимость в сфере безопасности, прилагают все больше усилий. Теперь они ставят под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении, нарушая при этом дипломатическую, межгосударственную этику отношений, все нормы корректности, взятые договорами обязательства", - заявил премьер Армении.
Эрдоган в понедельник отправится с визитом в Нахчыван - СМИ
На территории незаконно действующей компании Base Metals в Кяльбаджаре обнаружены боеприпасы
Байрамов и Абдоллахиян выразили удовлетворение динамикой развития азербайджано-иранских отношений
Валютные резервы Азербайджана оцениваются в $67 млрд
Кабмин направил проект госбюджета-2024 на рассмотрение президента Азербайджана
Нидерланды намерены повысить налоги для банков, ввести налог на обратный выкуп акций
Tesla планирует построить в Индии завод по производству аккумуляторов
Warner Bros. создаст 4 тыс. рабочих мест на киностудии в Великобритании
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС