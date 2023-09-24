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Регион 24.09.2023 12:35

Пашинян упрекнул союзников Армении в стремлении доказать ее слабость

Союзники Армении преследуют цель показать уязвимость республики и невозможность иметь независимое государство, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников. Но анализ ситуации показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы долгое время надеялись, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность для народа Армении иметь независимое государство", - сказал Пашинян в видеообращении.

"Системы внешней безопасности, в которых вовлечена Армения, неэффективны для защиты безопасности и государственных интересов Армении", - заявил премьер.

"Проявления этой политики мы видели на протяжении последних десятилетий. Мы не согласны с заявлениями и формулировками, ставящими под сомнение независимость Армении. Наши некоторые партнеры, чтобы показать нашу уязвимость в сфере безопасности, прилагают все больше усилий. Теперь они ставят под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении, нарушая при этом дипломатическую, межгосударственную этику отношений, все нормы корректности, взятые договорами обязательства", - заявил премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, СОЮЗНИКИ, ОБВИНЕНИЯ


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