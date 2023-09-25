Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8102 RUR   0.0176 GBR   2.0812 TRY   0.0626

Цена на нефть

22.09 $/bbl +/- WTI 90.03 +0.40 Brent 93.27 -0.03

Регион 25.09.2023 13:56

В Кремле ожидают, что встреча Алиева и Эрдогана будет способствовать нормализации в Карабахе

В Кремле рассчитывают, что встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахчыване будет способствовать безопасности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Именно такие ожидания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении в Кремле к планирующейся на понедельник встрече президентов Азербайджана и Турции.

"Это суверенные страны. Они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества. Мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой", - отметил Песков. Он добавил, что "мы также имеем не менее тесные отношения с Анкарой и Баку".

Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что Эрдоган в понедельник отправится в Нахчыван по приглашению президента Азербайджана.

Там запланированы переговоры, в ходе которых будут обсуждаться вопросы отношений между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, лидеры примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахичевань и открытия модернизированного Нахичеванского военного комплекса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ


Похожие новости


Вопрос о будущем российских миротворцев в Карабахе пока не решен - Песков Азербайджан и Армения существенно продвинулись в подготовке мирного договора - Кремль Песков: видели информацию о задержании причастных к обстрелу миротворцев, деталей не знаем Песков: Карабах - это внутреннее дело Азербайджана Азербайджан проводит военную операция де-юре на своей территории - Песков В Кремле выразили озабоченность боестолкновениями в Карабахе В Кремле не располагают информацией о здоровье Кадырова - Песков Россия призывает Ереван и Баку к сдержанности - Песков У Путина сейчас нет потребности во встрече с западными коллегами по G20 - Песков Песков о возможности выхода Армении из ОДКБ: мы видели много рассуждений, но официальных сигналов не получали

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az