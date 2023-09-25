В Кремле ожидают, что встреча Алиева и Эрдогана будет способствовать нормализации в Карабахе

В Кремле рассчитывают, что встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахчыване будет способствовать безопасности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Именно такие ожидания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении в Кремле к планирующейся на понедельник встрече президентов Азербайджана и Турции.

"Это суверенные страны. Они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества. Мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой", - отметил Песков. Он добавил, что "мы также имеем не менее тесные отношения с Анкарой и Баку".

Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что Эрдоган в понедельник отправится в Нахчыван по приглашению президента Азербайджана.

Там запланированы переговоры, в ходе которых будут обсуждаться вопросы отношений между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, лидеры примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахичевань и открытия модернизированного Нахичеванского военного комплекса.