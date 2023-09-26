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Это интересно 26.09.2023 15:18

Свыше 90% населения Азербайджана верит в запуск Зангезурского коридора

91% опрошенных граждан Азербайджана в той или иной степени верят в запуск в ближайшем будущем Зангезурского коридора.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

По данным опроса, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», однозначно верят в такой сценарий 65,4% респондентов, склонны верить - 25,6% опрошенных.

В то же время 8% принявших участие в опросе придерживаются противоположного мнения (не верят вовсе - 4,1%, 3,9% склонны не верить).

Еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился в сентябре в ряде регионов Азербайджана методом телефонного интервью, в нем приняли участие 390 респондентов старше 18 лет, указывает ЦСИ.

Р.Керимов

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Тэги: КОРИДОР, ЗАНГЕЗУРСКИЙ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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