Свыше 90% населения Азербайджана верит в запуск Зангезурского коридора

91% опрошенных граждан Азербайджана в той или иной степени верят в запуск в ближайшем будущем Зангезурского коридора.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

По данным опроса, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», однозначно верят в такой сценарий 65,4% респондентов, склонны верить - 25,6% опрошенных.

В то же время 8% принявших участие в опросе придерживаются противоположного мнения (не верят вовсе - 4,1%, 3,9% склонны не верить).

Еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился в сентябре в ряде регионов Азербайджана методом телефонного интервью, в нем приняли участие 390 респондентов старше 18 лет, указывает ЦСИ.

Р.Керимов