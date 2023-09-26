Свыше 90% населения Азербайджана верит в запуск Зангезурского коридора

91% опрошенных граждан Азербайджана в той или иной степени верят в запуск в ближайшем будущем Зангезурского коридора.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).
По данным опроса, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», однозначно верят в такой сценарий 65,4% респондентов, склонны верить - 25,6% опрошенных.
В то же время 8% принявших участие в опросе придерживаются противоположного мнения (не верят вовсе - 4,1%, 3,9% склонны не верить).
Еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Опрос проводился в сентябре в ряде регионов Азербайджана методом телефонного интервью, в нем приняли участие 390 респондентов старше 18 лет, указывает ЦСИ.
Р.Керимов
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