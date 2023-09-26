Власти Азербайджана отправили очередную партию топлива армянам в Карабахе

Власти Азербайджана отправили еще 54 тонн топлива армянским жителям Карабахского региона страны, сообщает Администрация президента Азербайджана.

«Продолжаются неотложные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджана и удовлетворению потребностей проживающих там армянских жителей», - отмечается в сообщении.

26 сентября 2023 года очередные 2 автомашины с 38 тоннами бензина и 16 тоннами дизельного топлива были отправлены по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, скорой медицинской помощи и противопожарных служб.

Б.Рустамбеков