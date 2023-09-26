Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8006 RUR   0.0177 GBR   2.0751 TRY   0.0625

Цена на нефть

25.09 $/bbl +/- WTI 89.68 -0.35 Brent 91.88 -0.08

Карабах 26.09.2023 19:12

Власти Азербайджана отправили очередную партию топлива армянам в Карабахе

Власти Азербайджана отправили еще 54 тонн топлива армянским жителям Карабахского региона страны, сообщает Администрация президента Азербайджана.

«Продолжаются неотложные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджана и удовлетворению потребностей проживающих там армянских жителей», - отмечается в сообщении.

26 сентября 2023 года очередные 2 автомашины с 38 тоннами бензина и 16 тоннами дизельного топлива были отправлены по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, скорой медицинской помощи и противопожарных служб.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ТОПЛИВО


Похожие новости


Власти Азербайджана отправят очередную партию топлива армянам в Карабахе Власти Азербайджана отправили 64 тонн топлива армянам Карабаха Баку направил топливо для нужд армян в Карабахе - СМИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az