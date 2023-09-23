Власти Азербайджана отправили 64 тонн топлива армянам Карабаха

В соответствии с договоренностями на встрече в Евлахе 21 сентября власти Азербайджана отправили армянским жителям Карабахского региона 24 тонны бензина и 40 тонн дизтоплива.
"В соответствии с высказанной на встрече, которая состоялась 21 сентября 2023 года в городе Евлах, просьбой представителей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, об обеспечении горюче-смазочными материалами в первую очередь детских садов, служб скорой медицинской помощи и противопожарных служб, 23 сентября по дороге Барда-Агдам-Аскеран-Ханкенди было отправлено 24 тонны бензина и 40 тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана.
В.Алиев
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