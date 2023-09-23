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Внутренняя политика 23.09.2023 16:40

Баку направил топливо для нужд армян в Карабахе - СМИ

Азербайджанская сторона отправило топливо для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, сообщают азербайджанские СМИ.

Автомобили компании SOCAR с топливом отправились по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Топливо, в первую очередь, предназначено для детских садов, служб скорой медицинской помощи и пожарной службы.

Как сообщалось ранее, армяне Карабаха на встрече в Евлахе 21 сентября по вопросам реинтеграции попросили центральные власти Азербайджана направить топливо на их первоочередные нужды.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ТОПЛИВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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