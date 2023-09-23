Баку направил топливо для нужд армян в Карабахе - СМИ

Азербайджанская сторона отправило топливо для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, сообщают азербайджанские СМИ. Автомобили компании SOCAR с топливом отправились по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди. Топливо, в первую очередь, предназначено для детских садов, служб скорой медицинской помощи и пожарной службы. Как сообщалось ранее, армяне Карабаха на встрече в Евлахе 21 сентября по вопросам реинтеграции попросили центральные власти Азербайджана направить топливо на их первоочередные нужды. В.Алиев

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