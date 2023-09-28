Центральные власти Азербайджана отправили еще 32 т бензина армянам в Карабахе

Власти Азербайджана отправили еще 32 тонны топлива армянским жителям Карабахского региона страны, сообщает Администрация президента Азербайджана.
«Продолжаются неотложные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджана и удовлетворению потребностей проживающих там армянских жителей», - отмечается в сообщении Администрации.
По ее данным, 27 сентября 2023 года очередная автомашина с 32 тоннами бензина была отправлена по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, служб скорой медицинской помощи и противопожарных служб.
Х.Насирзаде
Азербайджан в январе-июле экспортировал около 1,6 т золота
Банки в Азербайджане на валютном аукционе в четверг приобрели свыше $29 млн
Варданян обвиняется в финансировании терроризма и незаконном пересечении границ Азербайджана – СГБ
Около 25 человек принимали участие в перестрелке с двумя погибшими в Дагестане
Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
На Грецию обрушился шторм «Элиас»
Министр обороны Франции привез в Киев промышленников для обсуждения партнерства с Украиной в области ВПК
НАТО готовится отслеживать в режиме реального времени угрозы подводной инфраструктуре
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС