Центральные власти Азербайджана отправили еще 32 т бензина армянам в Карабахе

Власти Азербайджана отправили еще 32 тонны топлива армянским жителям Карабахского региона страны, сообщает Администрация президента Азербайджана.

«Продолжаются неотложные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджана и удовлетворению потребностей проживающих там армянских жителей», - отмечается в сообщении Администрации.

По ее данным, 27 сентября 2023 года очередная автомашина с 32 тоннами бензина была отправлена по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, служб скорой медицинской помощи и противопожарных служб.

Х.Насирзаде