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Карабах 28.09.2023 10:25

Центральные власти Азербайджана отправили еще 32 т бензина армянам в Карабахе

Власти Азербайджана отправили еще 32 тонны топлива армянским жителям Карабахского региона страны, сообщает Администрация президента Азербайджана.

«Продолжаются неотложные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджана и удовлетворению потребностей проживающих там армянских жителей», - отмечается в сообщении Администрации.

По ее данным, 27 сентября 2023 года очередная автомашина с 32 тоннами бензина была отправлена по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, служб скорой медицинской помощи и противопожарных служб.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, ТОПЛИВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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