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Оборона 26.09.2023 21:22

Азербайджан и США обсудили перспективы развития военного сотрудничества и ситуацию в регионе

По инициативе заместителя министра обороны США по политическим вопросам госпожи Саши Бейкер состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

«В ходе разговора состоялся обмен мнениями касательно отношений между Азербайджаном и США, С, ситуации в регионе и вопросах безопасности», - сообщает министерство бороны Азербайджана.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

Б.Рустамбеков

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Тэги: США, СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБОРОНА


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