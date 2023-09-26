Азербайджан и США обсудили перспективы развития военного сотрудничества и ситуацию в регионе

По инициативе заместителя министра обороны США по политическим вопросам госпожи Саши Бейкер состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.
«В ходе разговора состоялся обмен мнениями касательно отношений между Азербайджаном и США, С, ситуации в регионе и вопросах безопасности», - сообщает министерство бороны Азербайджана.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.
Б.Рустамбеков
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