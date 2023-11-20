Байден по-прежнему считает Си Цзиньпина диктатором, но при этом готов к сотрудничеству с КНР

Комментарий президента США Джо Байдена о том, что он считает председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, не означает, что Вашингтон не открыт к сотрудничеству с Пекином, заявили в понедельник в Белом доме.
"Президенту задали прямой вопрос, он дал прямой ответ. И он по-прежнему придерживается сформулированной тогда точки зрения", - сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге, отвечая на вопрос о высказывании Байдена.
"Но это не означает, что нет возможностей, чтобы найти способы для сотрудничества и конкуренции с Китаем более ответственным образом", - добавил он.
Ранее Джо Байден, комментируя вопрос журналиста, считает ли он "диктатором" Си Цзиньпина, ответил утвердительно. "Ну, смотрите, так оно и есть", - сказал президент США, добавив, что китайское правительство "полностью отличается от нашего".
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