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Дальнее зарубежье 27.09.2023 15:15

КНДР решила выслать американского солдата Трэвиса Кинга

Власти Северной Кореи распорядились выслать из страны американского солдата Трэвиса Кинга, который в середине июля пересек демаркационную линию и оказался в КНДР, приводит в среду "Ренхап" сообщение агентства ЦТАК.

"В соответствии с законодательством республики принято решение выслать солдата армии США Трэвиса Кинга, который незаконно проник на территорию КНДР", - проинформировали власти КНДР.

Когда и как именно Северная Корея вышлет Кинга, не сообщается.

В августе агентство ЦТАК сообщило, что Кинг изъявил желание эмигрировать: "Американский солдат Трэвис Кинг сообщил, что разочаровался в несправедливом американском обществе, и выразил волю к эмиграции в нашу или в третью страну".

В ходе расследования Кинг признался в незаконном пересечении демаркационной линии.

18 июля Кинг без разрешения перешел из Южной Кореи в КНДР в районе демилитаризованной зоны в Пханмунджоме во время обзорной экскурсии.

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Тэги: КНДР, США, СОЛДАТ, ВЫСЫЛКА


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