Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ

Турпоток в Азербайджан по итогам 2023 года составит до 2 млн человек, в 2024 году может вырасти на 20%, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» советник председателя Госагентства по туризму Азербайджана (ГАТ) Кенан Гулузаде.
«Если основываться на текущих показателях, то турпоток по итогам 2023 года по прогнозам может составить до 2 млн человек. На следующий, 2024 год, рост турпотока прогнозируется на уровне 20% от показателя нынешнего года при сохранении текущих условий», - сказал Гулузаде.
Таким образом, в 2024 году турпоток может составить порядка 2,4 млн человек.
Согласно данным Госкомстата по итогам января-августа 2023 года, число иностранных граждан из 183 стран, посетивших Азербайджан, составило 1 млн 343,7 тыс. человек, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Турпоток в Азербайджан из 178 стран в 2022 году составил 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.
Х.Насирзаде
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