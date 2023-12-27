ГАТ ожидает рост в 2026г турпотока в Азербайджан до 4 млн человек

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана ожидает рост турпотока в страну в 2026 году до 4 млн человек, заявил советник главы ГАТ Кенан Гулузаде.
«Если наши прогнозы на этот год составляли рост на 20%, то по истечению 11 месяцев турпоток составил 1,9 млн человек. Ожидается, что по итогам года рост турпотока составит 30% и он превысит 2 млн человек. Мы постепенно возвращаемся к допандемийным показателям. Конечно, требуется время, чтоб достичь рекордных показателей 2019 год, поэтому ожидаем, что в ближайшие три года сможем достичь цифры турпотока в 4 млн человек», - сказал Гулузаде журналистам.
Он отметил восстановление и рост внутреннего турпотока, который в 2023 году достиг отметки в 5 млн человек.
Х.Насирзаде
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