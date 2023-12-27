Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8771 RUR   0.0185 GBR   2.1642 TRY   0.058

Цена на нефть

26.12 $/bbl +/- WTI 75.57 +2.01 Brent 81.07 +2.00

Туризм 27.12.2023 15:00

ГАТ ожидает рост в 2026г турпотока в Азербайджан до 4 млн человек

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана ожидает рост турпотока в страну в 2026 году до 4 млн человек, заявил советник главы ГАТ Кенан Гулузаде.

«Если наши прогнозы на этот год составляли рост на 20%, то по истечению 11 месяцев турпоток составил 1,9 млн человек. Ожидается, что по итогам года рост турпотока составит 30% и он превысит 2 млн человек. Мы постепенно возвращаемся к допандемийным показателям. Конечно, требуется время, чтоб достичь рекордных показателей 2019 год, поэтому ожидаем, что в ближайшие три года сможем достичь цифры турпотока в 4 млн человек», - сказал Гулузаде журналистам.

Он отметил восстановление и рост внутреннего турпотока, который в 2023 году достиг отметки в 5 млн человек.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАТ, ТУРПОТОК, ПРОГНОЗЫ


Похожие новости


Турпоток в Азербайджан за 11 месяцев вырос на 30% Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ Турпоток в Азербайджан за 11 мес. удвоился - глава ГАТ Турпоток в Азербайджан в 2022г превысит 1,4 млн человек - Нагиев Азербайджан не ранее 2023г сможет вернуться к допандемийным показателям турпотока – глава ГАТ В Азербайджане ожидают роста к "довокидным" показателям турпотока к 2025г - глава ГАТ Турпоток в Азербайджан в январе-ноябре вырос на 11,1% - ГАТ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az