ГАТ ожидает рост в 2026г турпотока в Азербайджан до 4 млн человек

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана ожидает рост турпотока в страну в 2026 году до 4 млн человек, заявил советник главы ГАТ Кенан Гулузаде.

«Если наши прогнозы на этот год составляли рост на 20%, то по истечению 11 месяцев турпоток составил 1,9 млн человек. Ожидается, что по итогам года рост турпотока составит 30% и он превысит 2 млн человек. Мы постепенно возвращаемся к допандемийным показателям. Конечно, требуется время, чтоб достичь рекордных показателей 2019 год, поэтому ожидаем, что в ближайшие три года сможем достичь цифры турпотока в 4 млн человек», - сказал Гулузаде журналистам.

Он отметил восстановление и рост внутреннего турпотока, который в 2023 году достиг отметки в 5 млн человек.

Х.Насирзаде