Алиев принял спецпредставителя президента США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял специального представителя президента США, главу Агентства по международному развитию Соединенных штатов (USAID) Саманту Пауэр, исполняющую обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луи Боно, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Как сообщалось, ранее глава USAID Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким прибыли в Баку.

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