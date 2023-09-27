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Дальнее зарубежье 27.09.2023 22:18

США ввели санкции против пяти компаний и двух физлиц за помощь Ирану в разработке беспилотников

Власти США внесли пять компаний и двух человек в санкционный список за их предполагаемое содействие Ирану в программе по разработке беспилотников-камикадзе, сообщили в американском Минфине.

Под санкции попали компании, базирующиеся в Иране, Китае, Турции и ОАЭ. Согласно Минфину США, санкционированные организации и физлица имеют отношение к "закупке важных деталей для иранской программы беспилотников-камикадзе".

Замминистра финансов США Брайан Нельсон напомнил, что США считают, что Иран поставляет беспилотники в Россию. В Тегеране и Москве неоднократно отвергали эти обвинения.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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