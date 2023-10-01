Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины

Президент США Джо Байден, комментируя принятие американским конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, заявил, что США должны продолжать оказание помощи Украине.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить прекращения американской поддержки Украины", - говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.

Он отметил, что в принятом конгрессом законопроекте, несмотря на то, что "подавляющее большинство конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, нет нового финансирования для продолжения этой поддержки".

Байден выразил надежду на то, что что "спикер (палаты представителей Кевин Маккарти - ИФ) сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит получение поддержки, необходимой для оказания помощи Украине в этот критический момент".

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин также призвал законодателей обеспечить продолжение помощи Киеву.

"Я приветствую сегодняшние действия конгресса, направленные на предотвращение ненужного и разрушительного закрытия правительства (...). Но я также призываю Конгресс выполнить обязательство Америки предоставить срочно необходимую помощь народу Украины", - говорится в заявлении министра, распространенном Пентагоном.

Остин подчеркнул: "Америка должна сдержать свое слово и продолжать лидировать".

Он также настоятельно призывал конгресс вернуться к обычному порядку распределения ассигнований для реализации стратегии национальной обороны и подготовки вооруженных сил "к решению сложных задач этого столетия".

Как сообщалось, в законопроект, предусматривающий финансирование работы правительства на 45 дней, не вошло положение о выделении средств на помощь Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии, продемонстрировав разногласия между представителями обеих партий.