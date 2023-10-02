Суд в Иране приговорил напавшего на посольство Азербайджана к смертной казни

Верховный суд Ирана приговорил Ясина Гусейнзаде к смертной казни за вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года, сообщил азербайджанский государственный телеканал AzTV.

Как сообщалось ране, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения.

Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.

В настоящее время функционирует лишь генконсульство Азербайджана в Тебризе.

Р.Ахмедов