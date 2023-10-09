В Тегеране ожидают возобновления деятельности посольства Азербайджана в Иране

В министерстве иностранных дел (МИД) Ирана в понедельник заявили, что ожидают возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране.
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани отметил, что между Тегераном и Баку существует консенсус относительно возобновления деятельности азербайджанского диппредставительства, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на IRNA.
Посольство Азербайджана возобновит свою деятельность в Иране, заявил Канаани, слова которого приводит Mehr.
Как сообщалось ранее, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения.
Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.
В настоящее время функционирует лишь генконсульство Азербайджана в Тебризе.
Р.Керимов
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