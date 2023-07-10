В Иране обещают обеспечить максимальную защиту посольства Азербайджана в Тегеране

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канаани заявил, что безопасность посольства Азербайджана в Тегеране, работа которого была приостановлена после вооруженного нападения 27 января этого года, будет полностью обеспечена.
"Иран осознает свою ответственность и будет действовать ответственно. Естественно, посольство этой страны (Азербайджана в Тегеране - ИФ) будет максимально защищено", - заявил в понедельник Насер Канаани, слова которого приводит иранское агентство Tasnim.
Как сообщалось ранее, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит начальник службы безопасности дипмиссии, еще два ее сотрудника получили ранения.
Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.
В настоящее время функционирует лишь генконсульство Азербайджана в Тебризе.
Р.Керимов
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